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13 мая 201809:55

Владислав Третьяк: у нас молодая и перспективная команда, это наше будущее

Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк прокомментировал игру команды в матче с командой Швейцарии, которую сборная России выиграла со счетом 4:3. Кроме того, он оценил перспективы этой команды в будущем.

"Матч хороший, как всегда валидольный, — сказал Третьяк, которого цитирует ТАСС. — В первом периоде надо было решать. Было пять-шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и все было бы по-другому. Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не все так просто, главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде".

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