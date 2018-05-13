Владислав Третьяк: у нас молодая и перспективная команда, это наше будущее

Президент Федерации хоккея России (ФХР) и трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк прокомментировал игру команды в матче с командой Швейцарии, которую сборная России выиграла со счетом 4:3. Кроме того, он оценил перспективы этой команды в будущем.

"Матч хороший, как всегда валидольный, — сказал Третьяк, которого цитирует ТАСС. — В первом периоде надо было решать. Было пять-шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и все было бы по-другому. Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не все так просто, главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде".