Четыре человека погибли в пожаре на Ямале

Жертвами пожара в административно-бытовом здании в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе стали четыре человека. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Пожар произошел ночью 13 мая на втором этаже административно-бытового здания, расположенного в промышленной зоне. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех мужчин с признаками термического воздействия. Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу, сообщило Следственное управление Следственного комитета России по ЯНАО.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности погибших. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия.