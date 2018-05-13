Вылазка талибов в Афганистане: убиты шестеро военных

В провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана захвачен боевиками населенный пункт Кара-и-Шейхи. Атаку осуществили боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России), передает "Интерфакс" со ссылкой на афганские СМИ.

Сообщается, что убиты шесть афганских военных, еще четверо солдат взяты экстремистами в плен. По заявлениям боевиков, им также удалось захватить четыре танка.