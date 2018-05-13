Иранский суд приговорил к смерти шесть боевиков ИГ

В Иране приговорены к смертной казни шесть боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), обвиняемых в атаках в Тегеране 7 июня 2017 года. Приговор им вынес Революционный суд Исламской Республики, передает РИА Новости со ссылкой на местное информагентство IRNA. Согласно иранскому законодательству, у обвиняемых есть 20 дней на апелляцию.

Седьмого июня 2017 года четверо террористов, одевшись в женскую одежду, проникли в здание иранского парламента и открыли там стрельбу. Позже один из нападавших совершил самоподрыв. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни, где один из нападавших открыл стрельбу, а потом подорвал себя. В результате терактов погибли около 20 человек, десятки людей получили ранения. Несколько террористов после атаки были задержаны.