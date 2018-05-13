Секс-скандал в Японии: почти половина населения хочет отставки вице-премьера

Почти половина японцев выступает за отставку вице-премьера и министра финансов Таро Асо из-за его неуместных высказываний о сексуальных домогательствах, в которых уличен его заместитель. Об этом сообщает агентство Киодо, опубликовавшее результаты опроса. По его данным, за отставку Асо выступили 49,1 процента респондентов.

Ранее, 11 мая, Таро Асо извинился за свои попытки взять под защиту экс-заместителя. Как отметил чиновник, ему указали "на недопустимость легкомысленного отношения к проблеме сексуальных домогательств". Министр пообещал впредь быть осторожнее и взял свои слова обратно.

Асо неоднократно заявлял, что "в уголовном кодексе не существует такого преступления, как сексуальные домогательства".

В начале апреля стало известно, что первый замминистра финансов Дзюнъити Фукуда неоднократно позволял себе непристойные высказывания в адрес журналисток. Еженедельник "Сюкан синт" обнародовал аудиозапись разговоров чиновника. В результате он подал в отставку, но свою вину не признал.

Между тем, агентство Киодо провело еще один опрос, показавший, что работу правительства во главе с премьер-министром Синдзо Абэ не одобряют 50,3 процента японцев. Рейтинг остается на опасно низком уровне из-за череды скандалов, в которых замешаны члены кабинета министров, включая самого премьера, передает ТАСС.