Президент "ПСЖ": Неймар хочет остаться с нами

Президент французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Насер Аль-Хелаифи опроверг возможный уход из команды бразильского нападающего Неймара. Ранее сообщалось, что форвард не хочет продолжать карьеру во Франции и желает перебраться в мадридский "Реал".

"Я знаю точно: Неймар хочет остаться с нами на 2000 процентов, – сказал Аль-Хелаифи, которого цитирует "Спорт-экспресс". – Испанские СМИ с октября пишут, что он недоволен. Это все неправда. Я не отвечаю на слухи. Конечно, он хочет остаться здесь. Он игрок "ПСЖ".