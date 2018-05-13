Украинские студенты прошли практику в Крыму, не спросив СБУ

Один из украинских вузов направил своих студентов пройти практику в Крыму, который официальный Киев до сих пор считает своей аннексированной территорией. Практику на полуострове проходили с 27 апреля по 7 мая студенты первого-третьего курсов Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко. В вузе утверждают, что "согласовали этот вопрос с СБУ", сообщает украинский портал "Вести".

В ректорате университета утверждают, что молодые люди проходили практику по специальности "туризм", в рамках которой предусматривался поход по горной местности. При этом администрация заверяет, что решение о поездке студентов в Крым было согласовано с СБУ.

Как рассказал ректор университета Юрий Лянной, в учебную программу по специальности "туризм" включена дисциплина "повышение профессионального мастерства", в соответствии с которой студенты должны пройти шесть категорийных походов. "Эти походы идут и по нашей местности, но есть ряд походов таких категорий, которые требуют горной подготовки", – объяснил он.

В самой Службе безопасности Украины говорят, что не давали разрешения на поездку. По словам представителя начальника Управления СБУ в Сумской области Алеси Рапуты, санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики "не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины".

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в 2014 году референдума. Этому предшествовал госпереворот на Украине, которая по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем проголосовали за воссоединение с Россией, согласно международным нормам. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".