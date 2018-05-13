Израиль назвал причину удара по "Панцирю"

Израильская армия нанесла удар по сирийскому ЗРПК "Панцирь-С1", поскольку он обстреливал истребители еврейского государства. Военные пообещали продолжить противостоять всем, кто будет применять силу.

Как они определили, что это был именно "Панцирь", и какой ракетой он был поражен, израильтяне уточнять не стали, передает ТАСС.

Ранее Тель-Авив распространил кадры уничтожения ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии.