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Евровидение-2018 6 минут назад

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13 мая 201812:11

Соревновалась сама с собой: победительница "Евровидения" призналась в любви к себе

Израильская певица Нетта, победившая на прошедшем в Лиссабоне "Евровидении-2018" с песней Toy ("Игрушка"), назвала участие в музыкальном конкурсе сражением с самой собой. По ее словам, она гордится тем, что привезет "Евровидение" в свою страну.

По результатам голосования жюри и зрителей 25-летняя Нетта Барзилай набрала 529 баллов. Второе место (436 баллов) заняла участница с Кипра Элени Фурейра с композицией Fuego ("Огонь"). На третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии (342 баллов) с песней Nobody But You ("Никто кроме тебя").


Конкурс "Евровидение" в этом году впервые проходил в Португалии, напоминает РИА Новости. Финал состоялся накануне вечером на арене Altice в лиссабонском Парке Наций, в нем выступили участники из 26 стран.

По словам Нетты, ей "постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами", однако она "соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как она сумеет тронуть столько людей, сколько сможет".

По мнению певицы, доносить до аудитории смысл своих песен ей не приходится — она его воплощает.

"Я люблю себя, вне зависимости от размера одежды, настроения, голоса. Мне всего лишь нужно быть собой, — говорит она. — Каждый раз мы с моей командой стараемся выходить за рамки".

Российская певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break ("Я не сломаюсь") ранее не вышла в финал конкурса.

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