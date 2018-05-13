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Теракты во Франции 21 минута назад

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13 мая 201812:25

Резня в Париже: спецслужбы и полиция знали о радикале, но бездействовали

Двадцатилетний чеченец, совершивший теракт в Париже, числился в базе данных спецслужб как сторонник исламистов. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой следственные органы.

Между тем, по словам представителя МВД Франции Фредерика де Ланувеля, нападавший ранее не привлекался к ответственности и не задерживался полицией. Также отмечается, что террорист не знал своих жертв заранее, сообщает "Интерфакс".

Глава ведомства в ближайшее время проведет экстренное совещание с представителями спецслужб и антитеррористических подразделений.

Тем временем, посольство РФ в Париже запросило французские власти о гражданстве преступника, передает РИА Новости.

 

В результате ночной атаки на прохожих погиб один человек, четверо ранены. Полицейские застрелили нападавшего, при нем не было документов, личность удалось установить благодаря образцам ДНК и отпечаткам пальцев.

По сообщениям СМИ, у преступника были длинные волосы и борода. Во время нападения он выкрикивал "Аллах акбар". Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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