Бразильянка застрелила преступника, хотевшего ограбить людей на праздновании Дня матери

Камера наблюдения запечатлела перестрелку с летальным исходом, произошедшую в минувшую субботу, 12 апреля, около школы в муниципалитете Сузану, расположенном в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии.

Молодой человек, вооруженный револьвером, подошел к группе взрослых и детей, пришедших в образовательное учреждение, чтобы принять участие в праздничном представлении накануне Дня матери.

Злоумышленник попытался потребовать отдать ему деньги и ценные вещи, однако одна из женщин, чья дочь также учится в школе, около которой разворачивались события, выхватила пистолет и практически в упор открыла огонь по злоумышленнику.

Всего она произвела три выстрела, продемонстрировав хорошую точность, чего не скажешь о ее оппоненте, пославшем две пули в "молоко".

Нападавший, которому было 18 лет от роду, был доставлен в госпиталь, где и скончался от полученных ранений. К счастью, никто кроме грабителя не пострадал.

Мать школьницы, оказавшаяся сотрудником полиции, уже дала показания следствию.