Роберто Манчини 14 мая уйдет из "Зенита" без неустойки

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Роберто Манчини. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию и прекратит свое действие 14 мая.

"Зенит" и Роберто Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта, — говорится в сообщении на официальном сайте "Зенита". — Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение с итальянским специалистом прекращает свое действие в понедельник, 14 мая".

Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Последний матч сезона "сине-бело-голубые" проведут 14 мая против клуба "СКА-Хабаровск". В турнирной таблице команда уже не сможет попасть в тройку сильнейших и уже точно не сыграет в Лиге чемпионов. Ранее сообщалось, что Манчини достиг договоренности с Федерацией футбола Италии и в скором времени станет тренером национальной команды.