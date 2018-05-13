"Русофобский угар": Киев не смог дискредитировать День Победы

В МИД России прокомментировали события вокруг празднования Дня Победы на Украине, которому, как заявляют в ведомстве, "и в нынешнем году украинское руководство в очередной раз попыталось придать антироссийское звучание".

Украинские власти "в русофобском угаре" продолжают свою политику исторического ревизионизма, отмечают в ведомстве, и придают особое значение переписыванию событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, колоссальное историческое наследие которой — "кость в горле" для нынешних политических деятелей Украины.

Отмечается, что информационный фон официального Киева задавался президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Андреем Парубием, чьи "оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты".

"Извращенная трактовка итогов Великой Отечественной войны, безудержное восхваление нацистских приспешников, обеление памяти пособников фашистов из числа Украинской повстанческой армии (запрещена в России), по сути — не что иное как глумление над памятью народа Украины, который понес огромные потери в борьбе с "коричневой чумой", — отметили в МИД РФ.

Злобная риторика Киева была подкреплена действиями подконтрольных украинскому руководству неонацистских молодчиков, заявляют на Смоленской площади. Речь идет, в частности, о нападении радикалов на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева: дипломата облили зеленкой и угрожали ему физической расправой вплоть до убийства. Также неонацисты атаковали известную украинскую правозащитницу Елену Бережную, глумились над ветеранами и пожилыми людьми во время шествия "Бессмертного полка" в Киеве, пытались поджечь местный телеканал "Интер" за трансляцию концерта в честь Дня Победы.

"Украинские правоохранители вместо выполнения своих непосредственных обязанностей рыскали в поисках запрещенной советской символики, составляя на носивших ее людей протоколы, — отметили в МИД РФ. — Служба безопасности Украины без суда и следствия выдворила с территории страны едва ступивших на киевскую землю российских журналистов под предлогом борьбы с "российской пропагандой".

Тем не менее, отмечают в ведомстве, "эти потуги не принесли ожидаемого результата" — кампания по дискредитации Дня Победы на Украине провалилась, а мужество тысяч украинцев, принявших участие в памятных мероприятиях по всей стране, достойно искреннего уважения.

Все попытки нынешних киевских властей переписать историю Великой Победы, стереть ее из народной памяти неминуемо обречены на провал, уверены в российском МИД.