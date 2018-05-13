Володин назвал смерть Бунина огромной потерей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает уход из жизни президента фонда "Центр политических технологий" Игоря Бунина "огромной потерей для российской политологии". Политик отметил вклад Бунина в изучение и развитие партийной системы и современной политики России.

"Талантливый историк и политолог, он на протяжении многих лет возглавлял один из старейших и авторитетных в России центров политического консультирования", — заявил Володин.

Он также выразил самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Бунина, передает РИА Новости.

Российский историк и политтехнолог, президент фонда "Центр политических технологий", член Общественного совета Российского еврейского конгресса Игорь Бунин скончался 12 мая на 72-м году жизни. Похороны состоятся на следующей неделе.