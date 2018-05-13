Диего Марадона может возглавить брестское "Динамо"

Легендарный аргентинский футболист, а ныне тренер Диего Марадона может занять пост главного тренера в белорусском футбольном клубе "Динамо" из Бреста. Об этом сообщила аргентинская общенациональная ежедневная газета Clarin.

Сейчас Марадона возглавляет клуб "Аль-Фуджайра" из ОАЭ​​​. Однако агент аргентинца сообщил, что в понедельник проведет переговоры с представителями брестского "Динамо". Кроме того, представитель Марадоны встретится с представителями клубов из Саудовской Аравии и Кувейта.

"Мы собираемся проанализировать все, мы должны выбрать лучший вариант для Диего, — заявил агент Марадоны Матиас Морла, которого цитирует РИА Новости. — Мы должны учитывать все: погоду, уровень команды и возможное усиление".