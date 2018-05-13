Очевидцы сняли на видео серьезный пожар в высотном здании в Дубае

В сети размещены кадры, запечатлевшие возгорание высотного здания Zen Tower в районе Dubai Marina в Дубае, произошедшего утром в воскресенье, 13 мая.

На записях видно сильное задымление и пламя, поднимающееся по облицовке строения практически до самого верхнего этажа.

По предварительной информации, все люди, находившиеся в здании, были своевременно эвакуированы, данных о пострадавших пока не поступало, сообщает ТАСС.