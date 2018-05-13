Нетаньяху превратил Нетту в корову не по своей воле

Поздравительный твит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес победительницы "Евровидения-2018" Нетты Барзилай был воспринят некоторыми пользователями как оскорбление из-за ошибки при переводе. Автоматический переводчик вместо перевода "Ты милая!" превращает фразу на иврите в "Ты корова!"

אנשים חושבים משהו אחר בגלל התרגום... ביבי.... pic.twitter.com/KiHvW265Bz — Meidan (@xTraPlayeRx) 12 мая 2018 г.



Суть ошибки объясняют сами пользователи из Израиля: выбранное Нетаньяху для комплимента 25-летней певице слово "капара" похоже на ласковое прозвище, а его написание на иврите сходно с написанием слова "корова".

To prevent any confusion, he’s calling Netta “kapara” which is like a pet name, it’s a good slang word we use to describe each other. It’s just written in Hebrew like the word cow omg — Noam 🇮🇱 (@harrysatzadik) 12 мая 2018 г.



Израиль гордится возможностью принять следующее "Евровидение" в Иерусалиме, заявил премьер Нетаньяху на воскресном заседании израильского правящего кабинета. Победу своей соотечественницы в финале музыкального конкурса в Лиссабоне он назвал очередным подарком Иерусалиму, который, по его словам, "в эти дни благословлен многими дарами".

США недавно признали разделенный Иерусалим столицей Израиля, объявив о переносе туда своего посольства из Тель-Авива. Открытие дипмиссии на новом месте запланировано уже на понедельник, 14 мая — это день 70-й годовщины образования Израиля, передает РИА Новости. До конца месяца примеру США, как ожидается, последуют Гватемала и Парагвай.