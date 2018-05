Нетаньяху превратил Нетту в корову не по своей воле

Поздравительный твит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес победительницы "Евровидения-2018" Нетты Барзилай был воспринят некоторыми пользователями как оскорбление из-за ошибки при переводе. Автоматический переводчик вместо перевода "Ты милая!" превращает фразу на иврите в "Ты корова!"



Суть ошибки объясняют сами пользователи из Израиля: выбранное Нетаньяху для комплимента 25-летней певице слово "капара" похоже на ласковое прозвище, а его написание на иврите сходно с написанием слова "корова".

To prevent any confusion, he’s calling Netta “kapara” which is like a pet name, it’s a good slang word we use to describe each other. It’s just written in Hebrew like the word cow omg