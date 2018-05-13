"Примитивный теракт" в Париже: подробности

Глава МВД Франции Жерар Колон назвал уровень подготовки парижского теракта примитивным. По его словам, нападавший "судя по всему, взял кухонный нож с кухни в доме своих родителей". Родители задержаны, следователи допрашивают их.

При этом министр отметил, благодаря оперативным действиям полицейских удалось избежать большего числа жертв. Однако, добавил Колон, террористическая угроза в стране остается на высоком уровне и является повсеместной.

Тем временем, полиция установила личность террориста, устроившего резню в Париже. Преступником оказался 20-летний Хамзат Азимов, родившийся в Чечне. В 2010 году он получил французское гражданство, сообщил телеканал France 2.

Вечером 12 мая на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа вооруженный ножом мужчина устроил беспорядочную резню. Во время нападения он выкрикивал "Аллах акбар". В результате один человек погиб, четверо пострадали, передает ТАСС. Среди раненых — гражданин Люксембурга, уточняет РИА Новости.