"Дипломат" назвал "Кинжал" убийцей американских авианосцев

Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" может считаться главным "убийцей авианосцев" в Тихоокеанском регионе, пишет обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт.

Он отмечает, что раньше США больше всего опасались китайских противокорабельных баллистических ракет средней дальности "Дунфэн-21Д" (DF-21D). Снаряды такого типа могут уничтожить американский авианосец с расстояния до 1400 километров от береговой линии Китая. В ВМС США даже признавали свою неспособность защититься от DF-21D.

"Пусть DF-21D и является уникальным и выдающимся оружием, с 2018 года главной угрозой для американских военных кораблей в АТР будут новые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — подчеркивает эксперт The Diplomat.

Новые ракеты появились на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-31. По утверждению аналитика, "Кинжал" способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до 2000 километров.

Военное руководство США уже не раз выражало беспокойство по поводу того, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Если же МиГи-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами появятся на Дальнем Востоке, российские ВВС смогут "вести" американские боевые корабли с расстояния до 3500 километров от морских границ. Таким образом, Россия сможет взять под контроль большую часть Южно-Китайского моря и увеличить свое влияние в регионе, пишет Эйт.