Роскомнадзор разблокировал айпишники "Алибабы"

Российский Роскомнадзор сообщил, что разблокировал подсеть компании Alibaba из примерно 8200 IP-адресов. Это сделано "для обеспечения стабильной работы сторонних интернет-ресурсов", уточняется на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

По сообщению ведомства, IP-адреса мессенджера Telegram в составе данных подсетей установлены и продолжают блокироваться. Роскомнадзор обещает продолжить мониторинг использования мессенджером Telegram разблокированных подсетей.