У церквей взорвались дети-смертники

Террористы, устроившие серию терактов у двух христианских церквей в индонезийском городе Сурабая, использовали в качестве смертников детей, заявил президент страны Джоко Видодо. Он взял расследование инцидента под личный контроль.

В свою очередь представитель антитеррористического подразделения Ваван Пурванто рассказал, что за нападением стоит местная террористическая группировка. Он не исключил, что теракты могут быть связаны с бунтом в тюрьме города Депок, где содержатся террористы.

В связи с беспорядками полицейским удалось нейтрализовать четверых боевиков и арестовать двух женщин, принадлежащих исламской группировке "Джамаа аншарут даулах". Полиция проверяет связь ликвидированных террористов с организацией и подготовкой взрывов около церквей.

По последним данным, в результате атаки погибли не менее 11 человек, более 40 ранены. Информации о погибших россиянах нет, передает ТАСС.