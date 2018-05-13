Появилось видео пожара в ТЦ "Времена года" в Москве

Очевидцы запечатлели на видео возгорание, произошедшее днем в воскресенье, 13 мая, в торговом центре "Времена года", расположенном на Кутузовском проспекте в Москве.

На записи видно пламя на крыше и людей, предположительно являющихся сотрудниками ТЦ, пытавшихся справиться с огнем при помощи воды, которую они подносили в ведрах.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано, сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сведений о пострадавших и проведении эвакуации не поступало.