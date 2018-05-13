Сергей Семак и Маурицио Сарри входят в шорт-лист "Зенита"

Санкт-петербургский "Зенит" продолжает активно искать главного тренера, который возглавит команду в следующем сезоне. Ранее стало известно, что итальянец Роберто Манчини расторг контракт с командой, а "Зенит" составил список из пяти кандидатов на его пост.

Заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев назвал имена двух кандидатов. Ими стали нынешнего наставники "Уфы" и итальянского "Наполи" Сергей Семак и Маурицио Сарри соответственно. "Сергей Семак и Сарри входят в "список пяти" футбольного клуба "Зенит" на пост главного тренера", — сказал Малафеев, которого цитирует ТАСС.