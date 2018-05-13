Депутата подозревают в расстреле знакомого

Депутата совета муниципального образования Анапы будут судить за убийство и незаконный оборот оружия. По версии следствия, в районе станицы Раевской ночь на 7 мая 2018 года он расстрелял 57-летнего знакомого и скрылся.

Из пистолета было произведено не менее 6 выстрелов. Труп обнаружили прохожие.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство) и части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия), передает "Интерфакс".