Тема:
"Исламское государство" 57 минут назад
Теракт в Париже: снова ИГ
Теракт подготовлен на примитивном уровне, преступник, судя по всему, взял нож на кухне родителей — такое заявление главы МВД Франции прозвучало на утреннем экстренном заседании по следам субботнего происшествия в центре Парижа. Молодой мужчина с ножом напал на людей во втором округе французской столицы. Ответственность поспешила взять на себя группировка ИГИЛ (запрещена в России). Сейчас известно, что преступник и ранее был в поле зрения французских спецслужб: он попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В результате теракта один человек погиб, еще четыре получили ранения.
В выходной день около девяти вечера на улице театров и ресторанов во втором округе Парижа всегда многолюдно — очереди даже снаружи. Это место для атаки было выбрано не случайно. Мужчина набросился на прохожих с ножом и стал наносить удары один за одним.
"Мне сказали, что женщину ударили ножом, — рассказывает очевидец. — Люди пытались ей помочь, они зажимали ей раны бумажными бинтами. Она была в сознании, ее глаза были открыты. Она что-то говорила, но я не смог разобрать слова. Затем я услышал выстрелы".
Женщина выжила, а вот молодой человек 29 лет погиб. Еще несколько человек доставили в больницы для оказания медицинской или психологической помощи.
"Я только что навестил женщину, которая получила наиболее серьезные ранения. Ей становится лучше. Ее прооперировали, и ее жизни ничто не угрожает", — заявил глава МВД Франции Жерар Колон.
Полицейских и военных патрулей, которые в Париже уже стали частью повседневной жизни, поблизости не оказалось. Они прибыли на место спустя пять минут после начала бойни. Сначала пытались усмирить нападавшего электрошокером, но когда тот бросился уже на них, выпустили в него несколько пуль.
"Учитывая характер атаки и основываясь на свидетельских показаниях о том, что нападавший выкрикивал экстремистские лозунги, на данном этапе расследованием займется антитеррористический отдел", — заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
Нападавшему было 20 лет, его личность установили по отпечаткам пальцев, его родителей уже задержали. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ. Президент Макрон отреагировал в "Твиттере". "Все мои мысли — о жертвах и раненых в нападении с ножом, совершенном в Париже сегодня вечером, а также об их близких, — написал он. — От имени всех французов приветствую мужество полицейских, которые нейтрализовали террориста.
Не так давно ориентир для Макрона — американский президент Дональд Трамп — говорил, что французам для защиты от терактов не хватает оружия: мол, оно должно быть у каждого в кармане. Но учитывая активную пропаганду боевиков внутри Франции, их призывы использовать против людей все, что есть под рукой, и регулярные нападения то на машине, то с ножом, то с автоматом, складывается впечатление, что еще больше оружия лишь усугубит ситуацию. По мнению экспертов, менять нужно внутреннюю и, прежде всего, внешнюю политику французских властей.
Ранее по теме
-
Трамп подтвердил поимку пяти главарей ИГИЛ2 суток назад
-
В Кабуле прогремели три взрыва3 суток назад
-
США обвинили в переброске игиловцев в Афганистан6 суток назад
-
ФСБ схватила игиловцев, которыми управляли из-за рубежа посредством Telegram8 суток назад
-
Смерть аль-Багдади не подтверждена9 суток назад
-
Ответственность за теракт в Триполи взяли на себя игиловцы10 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Второй МС-21 прошел летные испытания
- Актер Юрий Киндрат скончался в реанимации
- После встречи с Меркель и Макроном Порошенко съел бычий хвост
- Лоза сравнил Скрипку с собакой
- Суд реабилитировал Берлускони
- В Сочи прошел гала-матч НХЛ
Самое читаемое
-
Украинский диверсант встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса
- Стало известно, как Израиль мог уничтожить "Панцирь"
- "Маши больше нет": дочь актрисы Шверубович сообщила о ее кончине
- В крови погибшей в Майами российской модели обнаружили смесь из наркотиков
- Пропавший вокалист рок-группы найден мертвым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan представлен официально
- В России могут амнистировать тысячи нарушителей
- Седан "Кортеж": первое фото салона
- В России власти хотят "очиповать" автомобильные номера
Экономика
-
План Трампа работает? У США рекордные доходы бюджета
- Европа устала от США. Каких ждать действий?
- 20 самых неудачных слияний в истории бизнеса
- Россия может ограничить ввоз овощей из Армении
- С 11 мая в РФ увеличат штрафы за невыплату зарплаты
Недвижимость
-
Квартира за миллион: где купить
- Угрозы и давление: мошенники заставляют москвичей менять счетчики
- Жизнь за МКАДом: сколько стоит коттедж, дача или дом
- Установка кондиционера: 7 шагов к приятной прохладе
- Как выгодно снять на лето дачу
Вести.Медицина
-
10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Почему нельзя грызть ногти: вредная привычка привела к сепсису
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- Мобильные телефоны все-таки приводят к раку
- Ученые случайно нашли средство от облысения
Вести в 20.00
-
США запустили новые санкции против Ирана
- Защитники русского языка оказались фигурантами уголовного дела
- Аферисты добрались до медицинских карт
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Uber показала прототип аэротакси
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
В Лужниках - фестиваль футбола
- Канал "Москва 24" первым в мире запустил прямой эфир в вагонах метро
- В "Зарядье" соревнуются детские оркестры
- Москвичам предлагают страховку от клещей
- Парад речных судов, регата и авиашоу: москвичей ждут незабываемые выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Животные умеют мысленно проигрывать события из прошлого
- Больше достижений: робот Atlas бегает в парке, перепрыгивая препятствия
- Дрессированный паук прыгает по команде и помогает в разработке новых роботов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо