Теракт в Париже: снова ИГ

Теракт подготовлен на примитивном уровне, преступник, судя по всему, взял нож на кухне родителей — такое заявление главы МВД Франции прозвучало на утреннем экстренном заседании по следам субботнего происшествия в центре Парижа. Молодой мужчина с ножом напал на людей во втором округе французской столицы. Ответственность поспешила взять на себя группировка ИГИЛ (запрещена в России). Сейчас известно, что преступник и ранее был в поле зрения французских спецслужб: он попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. В результате теракта один человек погиб, еще четыре получили ранения.

В выходной день около девяти вечера на улице театров и ресторанов во втором округе Парижа всегда многолюдно — очереди даже снаружи. Это место для атаки было выбрано не случайно. Мужчина набросился на прохожих с ножом и стал наносить удары один за одним.

"Мне сказали, что женщину ударили ножом, — рассказывает очевидец. — Люди пытались ей помочь, они зажимали ей раны бумажными бинтами. Она была в сознании, ее глаза были открыты. Она что-то говорила, но я не смог разобрать слова. Затем я услышал выстрелы".

Женщина выжила, а вот молодой человек 29 лет погиб. Еще несколько человек доставили в больницы для оказания медицинской или психологической помощи.

"Я только что навестил женщину, которая получила наиболее серьезные ранения. Ей становится лучше. Ее прооперировали, и ее жизни ничто не угрожает", — заявил глава МВД Франции Жерар Колон.

Полицейских и военных патрулей, которые в Париже уже стали частью повседневной жизни, поблизости не оказалось. Они прибыли на место спустя пять минут после начала бойни. Сначала пытались усмирить нападавшего электрошокером, но когда тот бросился уже на них, выпустили в него несколько пуль.

"Учитывая характер атаки и основываясь на свидетельских показаниях о том, что нападавший выкрикивал экстремистские лозунги, на данном этапе расследованием займется антитеррористический отдел", — заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс.

Нападавшему было 20 лет, его личность установили по отпечаткам пальцев, его родителей уже задержали. Ответственность взяла на себя группировка ИГИЛ. Президент Макрон отреагировал в "Твиттере". "Все мои мысли — о жертвах и раненых в нападении с ножом, совершенном в Париже сегодня вечером, а также об их близких, — написал он. — От имени всех французов приветствую мужество полицейских, которые нейтрализовали террориста.

Не так давно ориентир для Макрона — американский президент Дональд Трамп — говорил, что французам для защиты от терактов не хватает оружия: мол, оно должно быть у каждого в кармане. Но учитывая активную пропаганду боевиков внутри Франции, их призывы использовать против людей все, что есть под рукой, и регулярные нападения то на машине, то с ножом, то с автоматом, складывается впечатление, что еще больше оружия лишь усугубит ситуацию. По мнению экспертов, менять нужно внутреннюю и, прежде всего, внешнюю политику французских властей.