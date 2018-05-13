К "Бессмертному полку" присоединился Бейрут

По центральным улицам столицы Ливана в воскресенье, 13 мая, прошел "Бессмертный полк". В акции, организованной Российским центром науки и культуры в Бейруте при поддержке посольства РФ и ливанского комсомола, приняли участие несколько сотен человек: представители российской диаспоры, сотрудники российской дипмиссии и граждане Ливана.

"Бессмертный полк" начал шествие после утренней воскресной службы русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи. Безопасность в ходе мероприятия обеспечили ливанская армия и полиция. Несколько улиц в центре города были перекрыты. После марша всем участникам предложили попробовать блюда полевой кухни и исполнить песни военных лет, передает РИА Новости.

В ознаменование Дня Победы в воскресенье в Российском центре науки и культуры в Бейруте пройдет театральный спектакль, а вечером состоится футбольный матч между командой посольства России в Ливане и выпускниками российских и советских вузов.

Мероприятия в рамках "Бессмертного полка" в этом году прошли более чем в 80 странах мира.