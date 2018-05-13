Федор Емельяненко: уровень чемпионатов России по ММА значительно вырос

Самый знаменитый отечественный боец смешанных единоборств и президент Союза ММА России Федор Емельяненко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции, которая была посвящена чемпионату страны. В престижных соревнованиях, которые проходят в Челябинске, принимают участие более 150 спортсменов.

"Второй раз Челябинск принимает чемпионат России по ММА, и именно здесь пройдет отбор лучших спортсменов на чемпионаты мира и Европы, — сказал Федор Емельяненко. — Челябинские спортсмены и федерация несколько раз признавались лучшими, здесь есть чемпионы мира и Европы, есть спортсмены, которые успешно выступают в профессиональных промоушенах. На чемпионатах я обычно смотрю и оцениваю мастерство ребят. Присматриваюсь к тем, кто проходит в следующий круг чемпионата. Мне интересны не просто поединки, а путь спортсменов, их развитие".

"Видно, что проделана большая работа Челябинской областной федерацией и Валерием Николаевичем Полишевским, — продолжил Федор Емельяненко. — Желание людей посещать наши турниры, видеть достойных бойцов и болеть за них – для меня это большая радость. Если вспомнить первый чемпионат, который прошел в Чехове, уровень вырос значительно. Каждый чемпион и призер уже готов выступать в профессиональном промоушене".

Организаторы пригласили на турнир первого российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. "Хабиб забрался на самую вершину. Видеть таких бойцов важно для роста спортсменов, для мотивации и для движения вперед", — отметил глава Союза ММА России

Кроме того, Федор Емельяненко рассказал о том, что рассчитывает на включение ММА в программу олимпийских игр. "Наш вид спорта очень популярен", — добавил он.

В конце президент ММА России рассказал о планах организации. "Министерство спорта продлило нашу аккредитацию, особых замечаний к нашей работы не было, но были указаны те моменты, на которые следует обратить внимание. Это развитие детского ММА, — правила уже утверждены в Министерстве спорта. Это и вхождение в систему ДЮСШ, вхождение в российскую армию, в систему МВД. Работы, на самом деле, предстоит еще много", — заключил Федор Емельяненко.