В Кузбассе задымилась шахта "Грамотеинская"

В городе Белово Кемеровской области на шахте "Грамотеинская" произошло задымление, сообщает администрация региона. В шахте находились 59 человек, 54 шахтера выбрались на поверхность. Под землей остаются еще 5.

К месту ЧП стянуты два отделения военизированного горноспасательного отряда, бригада медиков, а также оперативные подразделения МЧС. Угрозы жизни шахтеров нет, участок проветривается, передает "Интерфакс".