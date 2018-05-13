Триумф Нетты: на "Евровидении" победили оригинальность и "фрикование"

Певица из Израиля Нетта, победившая на "Евровидении-2018" в Лиссабоне с песней Toy ("Игрушка"), была абсолютным лидером и покорила всех своей оригинальностью, заявила член российского жюри конкурса, продюсер Яна Рудковская.

По ее мнению, у Нетты был "самый хитовый номер". "Евровидение" любит оригинальность, вот поэтому киприотка, которая была лидером у букмекеров, и не выиграла", — приводит слова Рудковской РИА Новости.

Со своей стороны композитор Владимир Матецкий, который также вошел в состав российского жюри в этом году, заявил, что Нетта вызвала реакцию у зрителей своим нестандартным выступлением, и это принесло ей победу. Композитор признался, что лично ему не очень нравится, что победила израильская певица, "не очень нравится такой ход, как откровенное фрикование". Однако, отметил он, "вчерашний финал показал, что такие прямые ходы оказались самыми эффективными. Это касается и Нетты, и симпатичной киприотки (Элени Форейры), которая заняла второе место", — сказал Матецкий.

Комментируя тот факт, что группа DoReDos из Молдавии, которую продюсировал российский певец Филипп Киркоров, вошла в первую десятку исполнителей по итогам голосования, Матецкий заявил, что это заслуженно. По его словам, Киркоров вкладывает в это очень много сил и энергии.

Что же касается самого "Евровидения", член российского жюри отметил, что конкурс идет своими путями, "пускай эти пути порой немножко странноватые". "Видно, что "Евровидение" тоже меняется. Относиться к нему критически я бы не стал", — отметил композитор.

В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение о том, что "Евровидение" из песенного конкурса превратилось в политический проект, и решения на нем принимаются также исходя из политической целесообразности. "Это уже не искусство", — отметил Цеков.

Следующее "Евровидение" пройдет в Иерусалиме, Израиль гордится такой возможностью, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху на воскресном заседании израильского правящего кабинета.