На Урале за взятку задержан Михаил Астахов

В Свердловской области задержан глава Южного управленческого округа Михаил Астахов, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ подтвердили факт задержания подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Сообщается, что задержание жителя города Каменск-Уральский 1951 года рождения произведено утром 12 мая первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области при оперативном сопровождении сотрудников областного управления ФСБ. Задержанному уже предъявлено обвинение, его поместили под домашний арест.

"В 2014 году обвиняемый лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку в особо крупном размере за способствование совершению действий по своевременному и беспрепятственному принятию строительных работ по двум муниципальным контрактам", — рассказали в пресс-службе.

В департаменте информационной политики Свердловской области добавили, что о проведении следственных действий в отношении Астахова проинформирован губернатор региона Евгений Куйвашев. В администрации области ожидают официальной информации от правоохранительных органов.

Михаил Астахов был назначен главой Южного управленческого округа в марте 2016 года. До этого возглавлял администрацию города Каменск-Уральского, а еще раньше был депутатом гордумы Каменск-Уральского, возглавляя комитет по социальной политике. В состав Южного управленческого округа входит 14 муниципальных образований, в том числе город Каменск-Уральский.