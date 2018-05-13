Додон хочет встретиться с Путиным и Пашиняном

Президент Молдавии Игорь Додон собирается принять участие в заседании ЕАЭС, а также провести рабочие встречи с президентами России, Белоруссии и Казахстана, а также премьером Армении в Сочи. Об этом он написал в Facebook.

О заседании ЕАЭС 14 мая, двусторонних встречах президента России Владимира Путина с представителями стран — участниц ЕАЭС ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение (с 1 января 2015 года). Создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Члены ЕАЭС — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.