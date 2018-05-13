Посол США в ФРГ раскритиковал реализацию "Северного потока-2"

Как в Европе, так и в США растет сопротивление проекту нового трубопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Berliner Morgenpost. "Мы очень обеспокоены из-за этого проекта, — сказал газете новый посол США в Берлине Ричард Гренелл. — Речь идет о российском влиянии".

Солидарна с американским дипломатом и комиссар Евросоюза по вопросам конкуренции Маргрет Фестагер, по мнению которой строительство нового газопровода — не в интересах европейцев. "У нас общая стратегия — получать наши энергоносители из диверсифицированных источников, не становясь так сильно зависимыми от России, — говорит она. — Речь идет об интересах безопасности".

Компания Nord Stream 2 AG рассчитывает начать строительство газопровода "Северный поток–2" в прибрежных водах Германии, в Грайфсвальдском заливе в середине мая, как и было запланировано. В это время начнутся подготовительные работы перед прокладкой труб.

Между тем немецкий Союз защиты природы (NABU) в минувшую пятницу, 11 мая, сообщил, что запросил в Высшем административном суде в Грайфсвальде промежуточное постановление, которое позволило бы инстанции до 15 мая вынести срочное решение по жалобе, направленной против начала строительства трубопровода. NABU оспорил в суде решение Горного ведомства города Штральзунд выдать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока–2" в территориальных водах Германии 5 марта. Там опасаются, что строительство трубопровода отрицательно скажется на состоянии морской среды.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии газопровода протяженностью 1220 километров и общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пойдет в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши, других восточноевропейских и прибалтийских стран — и напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.

Газопровод из двух ниток пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Ввод в строй "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года.