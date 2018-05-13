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13 мая 201815:57

Резню в Париже устроил террорист категории S из Чечни

Global Look Press

Парижский теракт в квартале Опера было крайне трудно предвидеть, считает директор Европейского стратегического центра разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.

По его словам, в списке категории S находятся лица, потенциально угрожающие безопасности Франции. Из 25 тысяч человек около 13-15 тысяч в нем числятся как радикализованные. Большинство попали в список из-за родственных или приятельских связей с джихадистами, или потому, что они когда-то посещали мечеть радикального толка.

Монике уточняет, что за такими людьми нет постоянной слежки. В этом и есть проблема. К тому же, трудно узнать, когда потенциально опасный человек начнет действовать

"И это еще труднее, когда речь идет о ком-то, кто принадлежит к небольшой чеченской сети. И надо еще проверить, так ли это, или это были действия одиночки", — заявил директор ESISC.

Однако Монике признал, что определенные технологии, позволяющие защитить мирных людей от террористов, разрабатываются в Израиле. Они могут выявлять изменения в поведении человека в соцсетях. Но и они полностью не решают проблему.

Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что парижский террорист родился в Чечне, однако уже много лет жил во Франции. В 20 лет он получил французский паспорт.

В связи с этим, отметил Кадыров, вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции, передает "Интерфакс".

 

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