Александр Головин может уехать в европейский клуб до чемпионата мира

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Александр Головин может перейти в одну из европейских команд еще до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.

Как отмечает Чемпионат.com, все стороны, заинтересованные в трансфере, настроены оформить сделку в ближайший месяц. Последнее слово при рассмотрении предложений будет за руководством ЦСКА и самим футболистом.