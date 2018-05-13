Неадекватный водитель устроил лобовое столкновение в Туле. Видео

Регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению автора ролика, в минувшую пятницу, 11 мая, на пересечении улиц Мосина и Советской в Туле.

На записи видно, как легковой автомобиль Renault пересек несколько рядов и выехал на полосу встречного движения.

Водитель машины, из которой велась съемка, попытался обратить внимание оппонента на происходящее, подав звуковой сигнал, однако его действия не произвели никакого эффекта и в итоге произошло лобовое столкновение.

По предварительной информации, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

Причины, по которым мужчина, управлявший Renault, утратил контроль над транспортным средством, не уточняются.