Около тысячи сторонников свободного Интернета собрались в центре Москвы

На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие – митинг "За свободный интернет", в нем принимают участие около тысячи человек.

Порядок обеспечивают сотрудники Росгвардии, передает РИА Новости. По словам руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова, акция проходит спокойно, без нарушений.

Возле сцены собрались активисты с флагами партий ПАРНАС, "Яблоко", "Демократический выбор", "Революционной рабочей партии", "Левого фронта", других левых, а также националистических движений.

Собравшиеся скандируют лозунги в защиту свободного интернета, призывают к отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, требуют освобождения заключенных, получивших сроки по интернет-делам, передает "Интерфакс".

30 апреля в Москве прошел митинг против Роскомнадзора и блокировки мессенджера Telegram. Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Митинг был организован Либертарианской партией России при поддержке Общества защиты интернета.

Telegram частично сохраняет работоспособность в Рунете.