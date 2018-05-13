ЦСКА завоевал серебро чемпионата России, "Спартак" остался с бронзой

Завершился заключительный тур чемпионата России по футболу, по итогам которого определились все места в турнирной таблице. Московский "Спартак" на своем поле проиграл столичному "Динамо" со счетом 0:1 и уступил второе место ЦСКА, который в свою очередь дома победил махачкалинский "Анжи" – 2:1.

В столичном дерби единственный мяч на 35-й минуте с пенальти гол забил нападающий "Динамо" Евгений Луценко. В игре ЦСКА – "Анжи" в составе победителей мячи забили Ахмед Муса (9-я минута) и Витиньо (61-я). У проигравших отличился Арсен Хубулов (33).

ЦСКА набрал 58 очков и занял второе место в турнирной таблице, что позволит армейцем в следующем сезоне выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. "Спартак" с 56 баллами опустился на третье место. В следующем сезоне "красно-белые" также сыграют в Лиге чемпионов, но начнут с третьего квалификационного раунда (всего таковых четыре).

"Анжи" с 24 очками занял 14-е место и сыграет в стыковых матчах с красноярским "Енисеем" за право участия в Российской футбольной премьер-лиге. Красноярцы по итогам нынешнего сезона стали третьими в первенстве Футбольной национальной лиге. "Динамо" с 40 очками закончило чемпионат на восьмом месте.