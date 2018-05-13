"Уфа" вышла в Лигу Европы и выбила обладателя Кубка России "Тосно" из РФПЛ

В воскресенье, 13 мая, завершился последний (30-й) тур чемпионата России по футболу, по итогам которого определились все места в турнирной таблице. "Тосно" из Ленинградской области на выезде был разгромлен "Уфой" и покинул Российскую футбольную премьер-лигу.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, которые заняли шестое место и пробились в квалификационный раунд Лиги Европы. Дубль в составе победителей оформил Дмитрий Живоглядов (30-я и 84-я минуты), еще по голу забили Дмитрий Сысуев (32-я), Сильвестр Игбун (50-я) и Иван Пауревич (81-я).

Отметим, что изначально в Лиге Европы должен был играть победитель Кубка России, которым стал "Тосно". Однако клуб не смог получить лицензию для участия в еврокубках. Поэтому право выступить в втором клубном европейском турнире перешло к команде, занявшей шестое место. Таким образом, "Уфа" начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

"Тосно" стал первым клубом в истории российского футбола, который в один сезон завоевал Кубок России и покинул элитный дивизион чемпионата страны, отмечает ТАСС.