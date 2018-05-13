Тема:
Теракты во Франции 1 час назад
Кадыров: парижский террорист в Чечне только родился, а вырос во Франции
Совершивший теракт в Париже уроженец России чеченского происхождения Хасан Азимов только родился в Чечне, а взросление, формирование его личности, взглядов и убеждений происходило во Франции. Об этом напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров, выразив соболезнования семье человека, погибшего от рук террориста.
Вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции, подчеркнул Кадыров. По его словам, есть основания полагать, что Хамзат Азимов имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции, и здесь также возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.
По словам Кадырова, в странах Запада считают, что их демократия достигла небывалых высот: родителей лишают права заниматься воспитанием детей и регулировать правила их поведения.
"В таком случае власти всю ответственность за будущее детей берут на себя, поэтому и должны нести эту ответственность", — сказал глава Чечни.
Он также указал, что страны Запада "создали тепличные условия всем, кто враждебно настроен по отношению к России в целом и к Чечне в частности, спецслужбы готовят их к действиям в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке".
"Возможно, некоторые из подшефных выходят из-под контроля и совершают подобные преступления, — заявляет Кадыров. — Еще раз напоминаю, что Хамзат вырос в Франции и преступником стал в этой стране. Убежден, если бы он провел детство и юношеские годы в Чечне, судьба Хамзата сложилась бы иначе!"
При этом сотрудники правоохранительных органов в Чечне опрашивают родственников и знакомых Хамзата Азимова, рассказал осведомленный источник "Интерфаксу".
А французская газета Le Point сообщает, что чуть больше года назад Хамзата А., как его именуют в местной прессе, вызывали к следователям антитеррористического подразделения парижской полиции: причиной была его принадлежность к группе молодых людей из Страсбурга, возможно намеревавшихся отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе.
За предполагаемыми членами этой группы в Страсбурге была установлена аккуратная слежка, а в апреле 2017 года Азимова и еще одного из ее членов вызвали к следователям антитеррористического подразделения (SAT) уголовной бригады судебной полиции Парижа. Никаких юридических последствий для Азимова это не повлекло: он не был ни лидером этой группы, ни самым убежденным сторонником идеи примкнуть к боевикам. По словам источника французского издания, это была группа "очень молодых людей", хотя в январе 2017 года полиция перехватила входившую в нее молодую девушку в одной из европейских стран при попытке отправиться на границу Ирака и Сирии.
Хамзат Азимов с точки зрения полиции находился в этой группе "в нижней части спектра", а затем предположительно и вовсе отошел от ее деятельности.
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