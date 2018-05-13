"Краснодар" попал в групповой этап Лиги Европы, "Зенит" начнет с квалификации

Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" на своем поле разгромил "СКА-Хабаровск" в матче заключительного 30-го тура чемпионата России, остался на пятом месте по итогам чемпионата России и сыграет в квалификации Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

В составе петербуржцев покер оформил Александр Ерохин (38-я, 49-я, 60-я и 78-я минуты), еще по голу забили Себастьян Дриусси (6-я) и Антон Заболотный (21-я). "Зенит" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. "СКА-Хабаровск" набрал занял последнее место в чемпионате России, досрочно покинув РФПЛ.

В другом матче футболисты "Краснодара" сыграли вничью с казанским "Рубином" и остались четвертыми. Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1​​​. У хозяев гол забил Павел Мамаев (56-я минута), в составе казанцев мяч на счету Сердара Азмуна (87-я). "Краснодар" получил право выступить на групповом этапе Лиги Европы в новом сезоне. "Рубин" с 38 очками занял 10-е место.