Советник Трампа посулил КНДР невероятные перспективы и пригрозил ЕС санкциями

Администрация Дональда Трампа откроет перед КНДР невероятные перспективы экономического развития, если Пхеньян откажется от ракетно-ядерной программы. Об этом заявил в интервью CNN помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, сейчас остается только удостовериться, что Ким Чен Ын готов к разоружению.

Болтон также назвал правильным решение КНДР освободить без каких-либо предварительных условий трех американцев, вернувшихся в США вместе с госсекретарем Майклом Помпео. Помощник Трампа считает, что на это повлияла "разница в подходе нынешней администрации" и администрации Обамы.

Кроме того, по его словам, против европейских компаний могут ввести санкции за нарушение ограничений США в отношении Ирана, передает ТАСС.

Ранее, 8 мая, Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе. Сделка ограничивала активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.