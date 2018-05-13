Память о Победе на генетическом уровне связала народы России и Узбекистана

450 тысяч бойцов из Узбекистана полегли на полях сражений в ходе Великой Отечественной. А еще за годы войны в Узбекистане 300 тысяч детей со всего Советского Союза нашли приют, заботу и даже новые семьи. Так, простой ташкентский кузнец Шаахмед Шамахмудов принял у себя в доме 15 сирот разных национальностей. Родители тех детей погибли на фронтах. И вот 9 мая в центр Ташкента вернулся памятник семье Шаахмеда Шамахмудова. "Данью исторической справедливости" это событие назвал президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев

Для внуков и правнуков она — бабушка Холида. А когда ей было четыре года, ее звали Оля. И из России эвакуировали в Ташкент. Рассматривая черно-белые снимки, она вспоминает, как напуганным и голодным ребенком очутилась в каком-то немыслимом, райском, месте, куда не долетают вражеские снаряды, где тепло и сытно.

Кузнец Шаахмед Шамахмудов и его жена Бахри во время войны жили в этом доме. Жили скромно — всего две комнаты. Здесь они и приютили 15 сирот со всего Союза.

Сегодня это уже целая улица — узбеки, русские, казахи, украинцы, молдаване и латыши — но и тогда, и сейчас это уже не столь важно, главное — все они Шамахмудовы.

"У нас никто не дрался, не ругался. Все время хорошо ухаживал брат. Отец очень добрый был. Я потом подросла и матери помогала", — вспоминает Холида Шамахмудова.

Уже после войны духовный подвиг Шамахмудовых увековечил монумент "Дружба народов". И хотя сама дружба из Ташкента никуда не исчезала, скульптурная группа в годы независимости сменила несколько мест дислокации. В этом году по многочисленным просьбам ташкентцев "Дружбу народов" вернули на историческое почетное место.

"Если ты в прошлое выстрелишь из пистолета, будущее в тебя выстрелит из пушки. В узбекском языке есть несколько понятий слова "человек". Человек непомнящий, человек помнящий. Эта акция делает из человека непомнящего человека помнящего. Это огромная гуманитарная акция, это залог наших будущих отношений", — уверен Валерий Ганиев, архитектор, координатор Международной академии архитектуры.

Памятник, выполненный с опорой на реальный прототип, — все равно собирательный образ. Еще были семьи Касымовых, Самадовых и многие-многие другие. Всего в годы войны Узбекистан принял 1,5 миллиона человек. В соотношении к общему числу населения — на тот момент в 6 миллионов — цифра колоссальная.

В ноябре 1941 года из осажденного Ленинграда в Ташкент приехала поэтесса Анна Ахматова. Дома, в котором ее разместили, сейчас уже нет. Но память о том времени, что Ахматова провела в Ташкенте, здесь очень бережно хранят, как и поэтесса, которая через всю жизнь пронесла благодарность узбекскому народу. Позже она скажет: "Именно в Ташкенте я узнала, что такое палящий жар, древесная тень и человеческая доброта".

Старожилы говорят, что в последние годы в Ташкент вернулся истинный дух великого праздника. На 9 мая тысячи людей стихийно собираются на мемориальном кладбище.

Президент Шавкат Мерзиеев поддержал народный порыв — вот уже второй год организация празднования 9 Мая — на личном контроле главы государства. Достаточно сказать, что во время торжеств президент не пожалел времени, чтобы пожать руку каждому ветерану.

Как и везде, в Узбекистане ветеранов с каждым годом все меньше. Но на 9 Мая они надевают парадную форму с орденами и готовы показать, что есть еще порох.

На защиту Родины из Узбекистана отправились почти полтора миллиона человек. На тот момент это четверть населения. Каждый третий не вернулся с поля боя.

Память о Великой Победе в Узбекистане действительно всеобъемлюща. Частичку ее в себе несет каждый. Чей-то предок управлял боевой машиной на передовой, кто-то поставлял на фронт миллионы снарядов.

Сухофрукты, мясо, картофель, миллионы тонн отборных продуктов поставляли для армии узбекские крестьяне. Так или иначе, связь с Великой Победой, как и горечь страшной утраты, в Узбекистане ощущает каждый. И эта память на генетическом уровне связывает наши народы.