Рухнувшая часть сцены убила музыканта во время концерта в Китае. Видео

В сети размещены кадры трагедии, произошедшей вечером в минувшую субботу, 12 мая, во время выступления оркестра в городском округе Сюйчан, расположенном в китайской провинции Хэнань.

Металлическая конструкция, на которой было закреплено осветительное оборудование, внезапно рухнула прямо на музыкантов, игравших для посетителей праздника, проходившего на территории городского художественного музея.

В результате инцидента один человек погиб, еще пять получили травмы, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, сообщают местные СМИ.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств ЧП.