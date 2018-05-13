Тема:

Ядерная программа Ирана 21 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 мая 201818:05 Дмитрий Киселёв

США подталкивают Иран к созданию ядерной бомбы

8 мая президент США Трамп заявил, что Америка выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном. Три года назад это принципиально важное для всего мира соглашение стало результатом очень трудного и затяжного дипломатического марафона. Когда согласия все же достигли — с одной стороны шесть государств — Россия, Китай, Германия, Франция, Англия и Америка — а с другой — Иран, то прежде всего, конечно же, Европа вздохнула с облегчением, а улицы Тегерана заполнила стотысячная ликующая толпа. Иранцы радовались, что с них снимаются международные санкции, введенные по решению Совбеза ООН, а еще самостоятельно Америкой и Евросоюзом. В обмен было согласие, что отныне весь ядерный комплекс страны переходит под международный контроль. Иран взял на себя обязательство использовать ядерную энергию лишь в мирных целях.

Важный момент: проверку исполнения ядерной сделки проводит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). То есть не какая-то отдельная страна и не какая-то группа стран, а только МАГАТЭ. Точка. Иран таким образом попал под самый жесткий контроль в мире. Ничего подобного не испытывает на себе ни одна страна. Инспекторы МАГАТЭ непрерывно сидят на каждом ядерном объекте Ирана и имеют везде практически неограниченный доступ. Это называется постоянный мониторинг.

"Шестерка" стран-подписантов ядерной сделки с Ираном регулярно получает отчеты МАГАТЭ. И каждый раз эти отчеты подтверждают, что Иран скрупулезно ядерную сделку исполняет. Вот скупая строка из официального заявления МАГАТЭ, сделанного буквально на следующий день после того, как Трамп разорвал обязательства Америки по ядерной сделке с Ираном: "На сегодняшний день МАГАТЭ подтверждает, что ядерные обязательства Ираном исполняются". То есть Иран сделку с шестью странами исполняет. Отказалась исполнять сделку с шестью странами, а конкретно с Ираном, Китаем, Германией Англией, Францией и Россией Америка.

Кстати, в тексте соглашения — а он называется Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — предусмотрена процедура разрешения споров и даже процедура выхода отдельных стран из соглашения. Америка не прибегла ни к каким прописанным процедурам. Трамп просто хлопнул дверью, не желая ничего ни с кем обсуждать. Таков новый стиль, который Америка утверждает в международных делах: что хочу, то и ворочу. Как разрыв сделки может повлиять на политику самого Ирана?

Любопытно, что ненадежность США как партнера в ходе переговоров по сделке предсказывал еще три года назад верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он в Иране — фигура номер один. Пока еще шли переговоры, Хаменеи уже писал в своем Twitter: "Я доверяю нашим переговорщикам, но очень обеспокоен тем, что другая сторона может врать и нарушать обещания". И далее уже конкретно про США: "Они всегда обманывают и нарушают обещания".

Свой скепсис Хаменеи сохранил даже после того, как ядерная сделка была заключена. И мишенью для него тогда стал не кто иной, как главный сторонник сделки, "шейх дипломатии", президент Ирана Рухани. Это в его адрес: "Некоторые заявляют, что с их приходом к власти нависшая над страной тень войны ушла. Это неверно".

То есть, аятолла Хаменеи как в воду глядел. А позиции президента Рухани сегодня, выходит, ослабли. Ведь именно Рухани оказался легковерным. Ведь именно он внутри Ирана был мотором ядерной сделки, которой Америка так легко пренебрегла. Рухани считается в Иране умеренным, сторонником светских реформ. Если его скомпрометировать, то усилятся позиции куда более радикального Корпуса стражей Исламской революции.

Станет ли при таком раскладе хоть кто-то чувствовать себя безопаснее? Например, Европа или Израиль? Сомневаюсь. То есть Америка сейчас объективно действует против умеренных сил внутри Ирана. Вот и все. Более того, Америка заставляет и Европу искать себе приключений. Призывает поддержать восстановление санкций против Ирана. Самые ближайшие недели покажут, как поведут себя Германия, Франция и Англия. Пока Иран дает им шанс. Вот как видит сейчас положение президент Рухани: "С этого момента совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение между Ираном и пятью странами". То есть сделка все еще работает, но без Америки, а с Европой, Китаем и Россией.

Но в то же время президент Рухани продолжает. Будучи обманутым, он вынужден делать горькие запоздалые признания, публично, прямо в обращении к нации. "Мы стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран — страна, которая привержена своим обязательствам, а США — страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", — заявил Рухани.

Ничего подобного от Рухани в период, когда он вел переговоры со Штатами, услышать было невозможно. Да и стал бы он заключать сделку с Америкой — "страной, которая никогда не была привержена своим обязательствам"? И если так, то о какой новой "хорошей сделке" с Ираном говорит сейчас Трамп? О той, которую точно так же в один прекрасный день можно будет назвать "плохой" и под фальшивыми предлогами, с нарушением всех процедур просто опять хлопнуть дверью?

В любом случае, даже ранее умеренный президент Рухани сегодня звучит уже совершенно иначе. Если санкции будут возобновлены, Иран выйдет из сделки и наперекор всему вернется к проекту создания своей атомной бомбы. "Я поручил Организации атомной энергетики Ирана быть готовой предпринять последующие шаги в случае необходимости. Если эта необходимость появится, мы начнем промышленное обогащение без каких-либо ограничений", — сказал Хасан Рухани.

Единственное, что может Иран сейчас успокоить, — это если оставшиеся в сделке пять стран, а это прежде всего Германия, Франция, Англия, а также Китай и Россия, каким-то образом компенсируют потери от американского демарша. Рухани заявил это в разговоре с Эрдоганом, президентом Турции. "Европа, в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном, в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США", — отметил Рухани.

Собственно, так звучит теперь Иран — после того, как Дональд Трамп на всех просто-напросто наплевал.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:25

Грузинские ультранационалисты собирают "гражданскую гвардию"

15:56

ЦСКА завоевал серебро чемпионата России по футболу, "Спартак" остался с бронзой

15:27

Резню в Париже устроил террорист категории S из Чечни

14:34

В Кузбассе задымилась шахта "Грамотеинская"

14:01

Депутата подозревают в расстреле знакомого

13:40

У церквей взорвались дети-смертники

13:38

Роскомнадзор разблокировал айпишники "Алибабы"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Кадыров: парижский террорист в Чечне только родился, а вырос во Франции

Кадыров: парижский террорист в Чечне только родился, а вырос во Франции

1 час назад
В два раза больше махов: российское гиперзвуковое оружие превосходит американское

В два раза больше махов: российское гиперзвуковое оружие превосходит американское

21 минута назад
США подталкивают Иран к созданию ядерной бомбы

США подталкивают Иран к созданию ядерной бомбы

21 минута назад
Израиль объяснил причину удара по "Панцирю"

Израиль объяснил причину удара по "Панцирю"

6 часов назад
Global Hawk понаблюдал за Россией и Донбассом

Global Hawk понаблюдал за Россией и Донбассом

16 минут назад
Серию церковных терактов дети совершили вместе с родителями

Серию церковных терактов дети совершили вместе с родителями

2 часа назад
Депутата подозревают в расстреле знакомого

Депутата подозревают в расстреле знакомого

4 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
На Украине Крым назвали ненужной "серой зоной"

На Украине Крым назвали ненужной "серой зоной"

2 часа назад
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
39 147
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
22 061
Формула-1. Хэмилтон победил в Барселоне, Сироткин вновь остался без очков

Формула-1. Хэмилтон победил в Барселоне, Сироткин вновь остался без очков

4 минуты назад
Злоумышленник в маске набросился на женщину-кассира АЗС в Амурской области. Видео

Злоумышленник в маске набросился на женщину-кассира АЗС в Амурской области. Видео

26 минут назад
Рабочее движение по автоподходу к Крымскому мосту скоро откроют

Рабочее движение по автоподходу к Крымскому мосту скоро откроют

28 минут назад
США заявили, что не добиваются смены власти в Иране и КНДР

США заявили, что не добиваются смены власти в Иране и КНДР

28 минут назад
"Ленинград" и Бузова попали в музыкальный топ-10 YouTube

"Ленинград" и Бузова попали в музыкальный топ-10 YouTube

52 минуты назад
Советник Трампа посулил КНДР невероятные перспективы и пригрозил ЕС санкциями

Советник Трампа посулил КНДР невероятные перспективы и пригрозил ЕС санкциями

1 час назад
Рухнувшая часть сцены убила музыканта во время концерта в Китае. Видео

Рухнувшая часть сцены убила музыканта во время концерта в Китае. Видео

1 час назад
Пашинян назвал внеочередные выборы главной задачей

Пашинян назвал внеочередные выборы главной задачей

1 час назад
Митинг в Москве завершен. Пришло в 7,5 раза меньше людей, чем в прошлый раз

Митинг в Москве завершен. Пришло в 7,5 раза меньше людей, чем в прошлый раз

1 час назад
Усманов попал в десятку Times

Усманов попал в десятку Times

1 час назад
Женщина на джипе снесла велосипедиста в Сочи. Видео

Женщина на джипе снесла велосипедиста в Сочи. Видео

2 часа назад
Московская полиция проверяет данные о драке с участием 50 фанатов

Московская полиция проверяет данные о драке с участием 50 фанатов

2 часа назад
"Уфа" вышла в Лигу Европы и выбила обладателя Кубка России "Тосно" из РФПЛ

"Уфа" вышла в Лигу Европы и выбила обладателя Кубка России "Тосно" из РФПЛ

2 часа назад
ЦСКА завоевал серебро чемпионата России, "Спартак" остался с бронзой

ЦСКА завоевал серебро чемпионата России, "Спартак" остался с бронзой

2 часа назад
Посол США в ФРГ раскритиковал реализацию "Северного потока-2"

Посол США в ФРГ раскритиковал реализацию "Северного потока-2"

2 часа назад
Неадекватный водитель устроил лобовое столкновение в Туле. Видео

Неадекватный водитель устроил лобовое столкновение в Туле. Видео

2 часа назад
Вольфганг Кубикки заявил, что Кремль ему не платит

Вольфганг Кубикки заявил, что Кремль ему не платит

2 часа назад
Додон хочет встретиться с Путиным и Пашиняном

Додон хочет встретиться с Путиным и Пашиняном

2 часа назад
На Урале за взятку задержан Михаил Астахов

На Урале за взятку задержан Михаил Астахов

3 часа назад
Триумф Нетты: на "Евровидении" победили оригинальность и "фрикование"

Триумф Нетты: на "Евровидении" победили оригинальность и "фрикование"

3 часа назад
Сэкономить миллион на ремонте: на рынке бум квартир с отделкой

Сэкономить миллион на ремонте: на рынке бум квартир с отделкой

3 часа назад
В Кузбассе задымилась шахта "Грамотеинская"

В Кузбассе задымилась шахта "Грамотеинская"

3 часа назад
Федор Емельяненко: уровень чемпионатов России по ММА значительно вырос

Федор Емельяненко: уровень чемпионатов России по ММА значительно вырос

3 часа назад
К "Бессмертному полку" присоединился Бейрут

К "Бессмертному полку" присоединился Бейрут

4 часа назад
Появилось видео пожара в ТЦ "Времена года" в Москве

Появилось видео пожара в ТЦ "Времена года" в Москве

4 часа назад
Роскомнадзор разблокировал айпишники "Алибабы"

Роскомнадзор разблокировал айпишники "Алибабы"

4 часа назад
Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев

Счетчик или штраф: как не впустить домой самозванцев

6 часов назад
Официально: Роберто Манчини 14 мая уйдет из "Зенита" без неустойки

Официально: Роберто Манчини 14 мая уйдет из "Зенита" без неустойки

6 часов назад
Украинские студенты прошли практику в Крыму, не спросив СБУ

Украинские студенты прошли практику в Крыму, не спросив СБУ

6 часов назад
Седан "Кортеж": первое фото салона

Седан "Кортеж": первое фото салона

11.05.2018 11:01
5 идей для детских тематических вечеринок

5 идей для детских тематических вечеринок

7 часов назад
Волейбольный "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

Волейбольный "Зенит" вышел в финал Лиги чемпионов

21 час назад
100 тысяч геймеров и физиков объединились в схватке с Эйнштейном

100 тысяч геймеров и физиков объединились в схватке с Эйнштейном

23 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 12 мая 2018 года

12.05.2018 15:57
Найден способ есть и не толстеть

Найден способ есть и не толстеть

12.05.2018 09:45
Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года

Программа "Индустрия кино" от 12 мая 2018 года

12.05.2018 02:40
145
Лагонаки: собираемся в поход

Лагонаки: собираемся в поход

11.05.2018 11:00
Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

Юрий Беляев, Александра Власова и Сергей Жигунов в остросюжетной мелодраме "Сиделка"

10.05.2018 13:44
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20