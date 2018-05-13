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Ядерная программа Ирана 21 минута назад
США подталкивают Иран к созданию ядерной бомбы
8 мая президент США Трамп заявил, что Америка выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном. Три года назад это принципиально важное для всего мира соглашение стало результатом очень трудного и затяжного дипломатического марафона. Когда согласия все же достигли — с одной стороны шесть государств — Россия, Китай, Германия, Франция, Англия и Америка — а с другой — Иран, то прежде всего, конечно же, Европа вздохнула с облегчением, а улицы Тегерана заполнила стотысячная ликующая толпа. Иранцы радовались, что с них снимаются международные санкции, введенные по решению Совбеза ООН, а еще самостоятельно Америкой и Евросоюзом. В обмен было согласие, что отныне весь ядерный комплекс страны переходит под международный контроль. Иран взял на себя обязательство использовать ядерную энергию лишь в мирных целях.
Важный момент: проверку исполнения ядерной сделки проводит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). То есть не какая-то отдельная страна и не какая-то группа стран, а только МАГАТЭ. Точка. Иран таким образом попал под самый жесткий контроль в мире. Ничего подобного не испытывает на себе ни одна страна. Инспекторы МАГАТЭ непрерывно сидят на каждом ядерном объекте Ирана и имеют везде практически неограниченный доступ. Это называется постоянный мониторинг.
"Шестерка" стран-подписантов ядерной сделки с Ираном регулярно получает отчеты МАГАТЭ. И каждый раз эти отчеты подтверждают, что Иран скрупулезно ядерную сделку исполняет. Вот скупая строка из официального заявления МАГАТЭ, сделанного буквально на следующий день после того, как Трамп разорвал обязательства Америки по ядерной сделке с Ираном: "На сегодняшний день МАГАТЭ подтверждает, что ядерные обязательства Ираном исполняются". То есть Иран сделку с шестью странами исполняет. Отказалась исполнять сделку с шестью странами, а конкретно с Ираном, Китаем, Германией Англией, Францией и Россией Америка.
Кстати, в тексте соглашения — а он называется Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — предусмотрена процедура разрешения споров и даже процедура выхода отдельных стран из соглашения. Америка не прибегла ни к каким прописанным процедурам. Трамп просто хлопнул дверью, не желая ничего ни с кем обсуждать. Таков новый стиль, который Америка утверждает в международных делах: что хочу, то и ворочу. Как разрыв сделки может повлиять на политику самого Ирана?
Любопытно, что ненадежность США как партнера в ходе переговоров по сделке предсказывал еще три года назад верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Он в Иране — фигура номер один. Пока еще шли переговоры, Хаменеи уже писал в своем Twitter: "Я доверяю нашим переговорщикам, но очень обеспокоен тем, что другая сторона может врать и нарушать обещания". И далее уже конкретно про США: "Они всегда обманывают и нарушают обещания".
Свой скепсис Хаменеи сохранил даже после того, как ядерная сделка была заключена. И мишенью для него тогда стал не кто иной, как главный сторонник сделки, "шейх дипломатии", президент Ирана Рухани. Это в его адрес: "Некоторые заявляют, что с их приходом к власти нависшая над страной тень войны ушла. Это неверно".
То есть, аятолла Хаменеи как в воду глядел. А позиции президента Рухани сегодня, выходит, ослабли. Ведь именно Рухани оказался легковерным. Ведь именно он внутри Ирана был мотором ядерной сделки, которой Америка так легко пренебрегла. Рухани считается в Иране умеренным, сторонником светских реформ. Если его скомпрометировать, то усилятся позиции куда более радикального Корпуса стражей Исламской революции.
Станет ли при таком раскладе хоть кто-то чувствовать себя безопаснее? Например, Европа или Израиль? Сомневаюсь. То есть Америка сейчас объективно действует против умеренных сил внутри Ирана. Вот и все. Более того, Америка заставляет и Европу искать себе приключений. Призывает поддержать восстановление санкций против Ирана. Самые ближайшие недели покажут, как поведут себя Германия, Франция и Англия. Пока Иран дает им шанс. Вот как видит сейчас положение президент Рухани: "С этого момента совместный всеобъемлющий план действий — это соглашение между Ираном и пятью странами". То есть сделка все еще работает, но без Америки, а с Европой, Китаем и Россией.
Но в то же время президент Рухани продолжает. Будучи обманутым, он вынужден делать горькие запоздалые признания, публично, прямо в обращении к нации. "Мы стали свидетелями важного исторического опыта. В течение сорока последних лет мы повторяли, что Иран — страна, которая привержена своим обязательствам, а США — страна, которая никогда не была привержена своим обязательствам", — заявил Рухани.
Ничего подобного от Рухани в период, когда он вел переговоры со Штатами, услышать было невозможно. Да и стал бы он заключать сделку с Америкой — "страной, которая никогда не была привержена своим обязательствам"? И если так, то о какой новой "хорошей сделке" с Ираном говорит сейчас Трамп? О той, которую точно так же в один прекрасный день можно будет назвать "плохой" и под фальшивыми предлогами, с нарушением всех процедур просто опять хлопнуть дверью?
В любом случае, даже ранее умеренный президент Рухани сегодня звучит уже совершенно иначе. Если санкции будут возобновлены, Иран выйдет из сделки и наперекор всему вернется к проекту создания своей атомной бомбы. "Я поручил Организации атомной энергетики Ирана быть готовой предпринять последующие шаги в случае необходимости. Если эта необходимость появится, мы начнем промышленное обогащение без каких-либо ограничений", — сказал Хасан Рухани.
Единственное, что может Иран сейчас успокоить, — это если оставшиеся в сделке пять стран, а это прежде всего Германия, Франция, Англия, а также Китай и Россия, каким-то образом компенсируют потери от американского демарша. Рухани заявил это в разговоре с Эрдоганом, президентом Турции. "Европа, в особенности пять сторон, участвовавших в переговорах с Ираном, в течение короткого оставшегося срока должны четко и ясно определить позицию и шаги, чтобы компенсировать выход США", — отметил Рухани.
Собственно, так звучит теперь Иран — после того, как Дональд Трамп на всех просто-напросто наплевал.
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