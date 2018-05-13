Рабочее движение по автоподходу к Крымскому мосту скоро откроют

Движение транспорта по автоподходу со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив откроют в ближайшие дни. Об этом сообщили в госкомитете дорожного хозяйства республики.

В комитете отметили, что 13 мая с 18:00 по мск запустят движение по путепроводу через автопроход к мосту. Это позволит соединить микрорайон Аршинцево с центром города, передает РИА Новости.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров.