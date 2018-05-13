Спартаковец Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России

Атакующий полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу по итогам сезона-2017/18​​​.

В 26 матчах турнира голландец забил 15 голов, три из которых с пенальти. Всего в нынешнем сезоне 26-летний игрок сборной Нидерландов наколотил 21 мяч в 38 играх во всех турнирах.

Вторым бомбардиров РФПЛ стал нападающий "Краснодара" и сборной России по футболу Федор Смолов, на счету которого 14 голов в 22 играх. В прошлом и позапрошлом сезонах лучшим бомбардиром турнира становился Смолов (18 мячей).