Global Hawk понаблюдал за Россией и Донбассом

Беспилотный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника , в воскресенье совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Белгородской области, сообщает PlaneRadar в своем Twitter.

Сообщается, что беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. В воздушное пространство Украины дрон вошел в 7:15 московского времени. Около часа он двигался вдоль границы Белгородской области, а затем совершил облет линии разграничения в Донбассе.

В последние месяцы американские беспилотники неоднократно совершали полеты у российских границ, отмечает РИА Новости.