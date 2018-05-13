Злоумышленник в маске набросился на женщину-кассира АЗС в Амурской области. Видео

Камера наблюдения, установленная в помещении автозаправочной станции, расположенной неподалеку от поселка Восточный в Амурской области, запечатлела ограбление, произошедшее в ночь на воскресенье, 13 мая.

Неизвестный злоумышленник проник в комнату, где находилась женщина-кассир и попытался завладеть выручкой. Сотрудница АЗС оказала сопротивление и попыталась снять маску с незваного гостя.

Преступник повалил женщину на пол и принялся избивать ее, попутно отобрав у нее ружье, которое он впоследствии унес вместе с выручкой.

Как утверждают местные СМИ, работница отделалась синяками и ушибами, а грабителя уже ищет полиция.