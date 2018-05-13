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13 мая 201818:29

Вслед за родителями парижского террориста задержан его друг

EPA

В рамках расследования произошедшего накануне нападения на прохожих в Париже задержан еще один человек — друг ликвидированного террориста Хамзата Азимова. Он, как и Азимов, 1997 года рождения. Задержание произведено в Страсбурге, друг террориста помещен под стражу, передает портал France Info. Ранее в воскресенье под стражу поместили родителей нападавшего, передает РИА Новости.

В квартире родителей Азимова прошел обыск, его провели сотрудники отдела по борьбе с терроризмом парижского уголовного розыска. По данным французского телеканала BFMTV, явных доказательств подготовки теракта или свидетельств радикальных исламистских взглядов Азимова и его родителей не обнаружено.

Отец и мать Хамзата Азимова проживают в 18-м округе Парижа в северной части французской столицы. Они снимают скромную меблированную квартиру, внося за нее плату помесячно, передает ТАСС. Хамазат Азимов жил отдельно от них в Страсбурге на востоке Франции, где существует большая чеченская община.

Женщина, хорошо знавшая семью Азимовых, рассказала в интервью BFMTV, что отец и мать предполагаемого террориста "никогда не были замечены в радикальных исламистских взглядах". Его мать носит обычный для женщин-мусульманок платок, прикрывающий волосы, а сам Хамзат не ходил в мусульманской одежде, предпочитая спортивный костюм. Он также называл себя студентом, не сообщая, где учится.

Хамзат Азимов родился в 1997 году в Аргуне, в 2010 году получил французское гражданство, так как ранее оно было предоставлено его матери. В 2016 году его внесли в электронную базу лиц, склонных к радикальной исламистской деятельности. По данным французских СМИ, причиной было то, что жена одного из его друзей выехала в Сирию и находилась там. В апреле 2017 года французская полиция даже допрашивала Азимова в качестве свидетеля по этому делу. По данным BFMTV, Хамзат Азимов был тамадой на свадьбе друга, жена которого позже отправилась в Сирию.

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