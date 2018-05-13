В Ангарске открыли памятник Глебу Жеглову

В парке "Отражение Советского Союза" в центре Ангарска установили памятник Глебу Жеглову. Об этом сообщается на странице фонда наследия русской культуры и духовности "Отражение" в Facebook.

Публикация от Фонд "Отражение" (@fondreflection) 11 Май 2018 в 1:33 PDT

Владимир Высоцкий, сыгравший персонажа, предстал перед посетителями парка в образе отважного сыщика, оперативника МУРа. Как отметили в фонде, это также и дань памяти советскому поэту, автору-исполнителю и выдающемуся актеру.

На постаменте, где расположилась скульптура, отлита фраза из фильма, ставшая крылатой — "вор должен сидеть в тюрьме".

Открытие монумента приурочено к 40-летию съемок фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина.